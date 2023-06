WEER. Kans op bewolking in Schoten vanochtend

Rituals opent ‘mentale spa’ in winkel op de Meir

Verzorgingsmerk Rituals Cosmetics opent een eerste spa voor mentaal welzijn in België, en dat in de winkel op de Meir in Antwerpen. Het nieuwe concept werd Mind Oasis gedoopt en zet mentale ontspanning centraal. Klanten kunnen er vanaf 6 juli volledig ontspannen dankzij behandelingen op basis van ademhaling en meditatie, zoals een brein- en hydromassage. Voor mocht het soldenshoppen je eventjes te veel worden.