WEER. Heldere ochtend in Schoten

Buiten­speel­dag in Kapellen vormt start van rookverbod in twee speeltui­nen

Dankzij de stralende zon, het warme weer en de talrijke springkastelen beleefden de kinderen woensdagnamiddag een prachtige Buitenspeeldag in het gemeentepark van Kapellen. Dat evenement gaf ook het startschot van een rookverbod in zowel de speeltuin in het gemeentepark als de speeltuin en het BMX-parcours aan sporthal ‘t Kooike in Putte.