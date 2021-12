Vrijwilliger uit Schoten rijdt nog elke week naar slachtoffers watersnood: “Deze keer hebben we hem duizend (!) kerstcadeautjes kunnen meegeven”

ANTWERPEN Antwerpse Zoo kan wilde vos na bijna een jaar eindelijk vangen, maar dier overlijdt in opvangcen­trum

De vos die al bijna een jaar lelijk huishoudt in de Zoo van Antwerpen, is vrijdagavond eindelijk onderschept door de verzorgers. Onder andere de flamingo’s en beverratten in het park, hoeven zich dus geen zorgen meer te maken. Het dier werd naar een natuurhulpcentrum gebracht om het terug uit te zetten in het wild, maar daar overleed het jammer genoeg.

16:34