Vooruit Schoten wil dat Vlaanderen meer ingrijpt in woonmarkt: “Voer een rem in op de huurprijs”

Met haar allereerste ‘Woonactie’ wil Vooruit de problemen op de woningmarkt aankaarten. “Je moet voor een gemiddelde woning al meer dan 60.000 euro aan eigen inbreng ophoesten. Een zeer moeilijke zaak zonder hulp van thuis uit”, aldus Schotens gemeenteraadslid Kurt Vermeiren. “Wij vragen dan ook om de registratierechten op de enige, eigen woning te schrappen en de notariskosten te verlagen.”

Verder wil de partij voorrang geven aan startende kopers. “ De gemiddelde verkoopprijs in Schoten is momenteel 442.847 euro, wat 17,2 procent meer is in vergelijking met 2021. Investeerders kopen meerdere woningen op, terwijl starters geen eerste woning meer kunnen kopen. We willen die ongelijkheid aanpakken door investeerders uit de markt te houden in buurten waar betaalbare woningen schaars zijn, om zo starters een eerlijke kans te geven op een betaalbare eigen woning. Investeerders zullen enkel nog kunnen kopen in die buurten als ze bereid zijn te verhuren aan een verlaagd tarief. Een meer gelijke verdeling van het woonaanbod zal de stijging van de prijzen temperen.”

Quote Vele huurders vielen de afgelopen weken achterover toen ze plots meer huur moesten betalen. Kurt Vermeiren, Gemeenteraadslid voor Vooruit Schoten

Marktprijs verplichten

Op de huurmarkt pleiten de socialisten onder andere voor meer betaalbare woningen. “De huurprijzen stijgen tot 8 procent. De gemiddelde huurprijs voor een woning in Schoten is 1.470 euro per maand, wat 52,6 procent meer is in vergelijking met 2021. Vele huurders vielen de afgelopen weken achterover toen ze plots meer huur moesten betalen. Het gaat niet meer over een paar euro’s, maar 40 à 50 tot wel 80 euro extra per maand erbij. En dat bovenop de stijgende prijzen aan de pomp, de torenhoge energiefactuur en duurdere rekeningen aan de kassa.”

“We willen die buitensporige huurprijzen bestrijden met een huurprijsrem in buurten die gekend zijn voor hun hoge huurprijzen en sterke prijsstijgingen. Daar wordt de verhuurder verplicht de marktprijs te volgen. Door een correcte prijs te eisen belonen we de eerlijke verhuurder, halen we de huisjesmelker eruit en houdt de huurder nog iets over aan het einde van de maand.”

