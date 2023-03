Verzakte putdeksels worden hersteld: week lang enkelrichting op Calesbergdreef

Gegijzelde Mohamed ‘De Schedel’ Azzaoui na maand vrijgela­ten door kidnappers: “Had niets met cocaïne­dief­stal te maken”

Mohamed Azzaoui (49) is vrijgelaten door zijn ontvoerders nadat hij een maand geleden gekidnapt werd aan het Total-tankstation in Waarloos. Hij werd geblinddoekt afgezet in een buurt waar zijn familie verbleef. De man is in goede gezondheid. Volgens bronnen uit zijn omgeving beseften de ontvoerders dat de Antwerpse ex-portier verward werd met een andere drugscrimineel die er met 1,2 ton cocaïne vandoor zou zijn.