“Vergeet die flitspaal in je tuin”: pronkstuk van online veiling mag toch niet verkocht worden

Wie al wilde plannen had met zijn pas aangekochte flitspaal, mag die netjes weer opbergen. Het online veilinghuis HammerTime uit Hoevenen (Stabroek) veilt materiaal van de gemeente en politiezone Schoten. Daartussen zat aanvankelijk ook de flitspaal. Tot het nieuws burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) bereikte. “Het kan niet de bedoeling zijn dat iemand een flitspaal koopt om die bijvoorbeeld in zijn tuin in brand te steken.”

De veiling loopt van 29 augustus tot en met 12 september. Iedereen zal kunnen bieden op onder meer vier voormalige dienstvoertuigen en vijftien in beslag genomen voertuigen van de politiezone Schoten. Tot het aanbod behoren ook oude speeltuigen, een grasmachine, een bulldozer en 260 achtergelaten of gestolen fietsen in eigendom van de gemeente.

Voor de openbare verkoop maakt HammerTime heel wat promotie. Haar communicatie opent ze donderdag met de wervende zin ‘Word jij de eerste Belg met een privéflitspaal in de tuin?’ Oorspronkelijk was een flitspaal van de gemeente Schoten immers de blikvanger van de veiling. “Ik heb zowat alles te koop aangeboden in mijn carrière, maar nog nooit een flitspaal”, lacht Steven Teughels, zaakvoerder van HammerTime. “De paal komt volledig met bekabeling. Ik ben geen specialist, maar laat me vertellen dat iemand met wat technische kennis hem zeker weer aan de praat krijgt. We mikken dus op liefhebbers. Of op haters die er iets anders mee van plan zijn.”

Interne fout

Daarop reageert Schotens burgemeester Maarten De Veuster misnoegd. “Als dit klopt, is het in ieder geval nooit politiek afgetoetst”, zegt hij. “We gaan contact opnemen met HammerTime, want we zijn helemaal niet van plan een flitspaal te verkopen. Mogelijk is er te overijverig genoteerd dat alles wat opgeslagen ligt in een bepaald magazijn, geveild wordt. Maar het kan echt niet de bedoeling zijn dat iemand een flitspaal van ons koopt om die vervolgens bijvoorbeeld in zijn tuin in brand te steken.”

Wie al droomde van een eigen flitspaal, heeft pech. “Door een interne fout werd de flitspaal bij de te verkopen goederen geplaatst”, aldus Teughels. “De kavel zal worden ingetrokken en de flitspaal zal dus niet worden verkocht.”

Alsnog interesse in de veiling? Dan kan je een kijkje nemen op https://www.hammertime.be.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.