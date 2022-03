Veelbesproken crèche De Vlindertjes van Elshout heropent ondanks schorsing, Kind & Gezin heft vergunning onmiddellijk op

ANTWERPEN Maak kennis met nieuw feestcon­cept La Danza: “Als kleine garnaal krijg je zo’n avond niet voor elkaar, maar met de hulp van een instituut als Trix wel”

Clubben in de grote zaal van Trix met internationale deejays en live-acts. Dat is het ambitieuze plan van het nieuwe feestconcept ‘La Danza’. Na een eerste testeditie in het teken van stadsfestival Full Circle kan La Danza vrijdag ook officieel van start gaan met onder andere de Nederlandse Legowelt en de Iers-Britse Or:la. “We halen de deejay van het podium, terug tussen het publiek, waar hij thuishoort.”

8 maart