Vastgoedmakelaar van Schotens immokantoor strijdt om titel in tv-programma ‘Huizenjagers Buitenland’

SchotenEen perfect buitenverblijf aan de Spaanse kust vinden voor vier Belgische duo’s. Dat is deze week de uitdaging van Serge Claes (32) in het Play4-programma ‘Huizenjagers Buitenland’. De vastgoedmakelaar van het Schotens immokantoor ‘UNIQ Estates’ is nog in de running voor de trofee, die donderdagavond in de laatste aflevering uitgereikt wordt.

Claes heeft zijn roots in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht), maar woont sinds 2013 in de Zuid-Spaanse badplaats Torrevieja ten zuiden van Alicante. Hij sloeg in augustus 2020 de handen in elkaar met Stijn Herbosch (31) uit Schoten voor het nieuwe project UNIQ Estates. Dat vastgoedkantoor focust zich op Belgen die aan de Spaanse kust een appartement, huis, villa... willen kopen. De grote troef is dat het bedrijf zowel langs de Ridder Walter Van Havrelaan in Schoten als aan de zonovergoten Costa Blanca een kantoor heeft.

Die specialisatie sprong in het oog bij de makers van het populaire Play4-programma Huizenjagers, dat in 2020 voor het eerst internationaal ging. Serge werd gecast als een van de drie huizenjagers aan de Costa Blanca en Costa Cálida. Die etappe werd vorige zomer opgenomen. De eerste aflevering - nog steeds van het eerste seizoen - verscheen begin deze week op de beeldbuis.

Nek-aan-nekrace

Van maandag tot en met donderdag moeten de drie vastgoedmakelaars telkens een woning vinden die voldoet aan de eisen van de kandidaat-kopers. “Elk gingen we met onze eigen wagen op de baan en namen we de twee andere makelaars en de op zoek zijnde duo’s mee naar het uitgekozen pand. Terwijl we de kandidaat-kopers daar rondleiden, konden de andere huizenjagers de bezichtiging onder elkaar becommentariëren via Bluetooth in de wagen”, verduidelijkt Serge.

Quote Vanavond worden de beslissen­de punten gegeven. Dan zullen we ook te weten komen of er effectief boden zijn uitge­bracht op de woningen Serge Claes, Vastgoedmakelaar

Na het bezoek aan de drie panden geven de kandidaat-kopers punten aan de vastgoedmakelaars. Serge kreeg al twee keer een 9 op 10 en één keer een 8. Met een totaalscore van 26 op 30 staat hij samen met de Oost-Vlaamse Kim Couckuyt op kop. “Vanavond worden de beslissende punten gegeven. Dan zullen we ook te weten komen of er effectief biedingen zijn uitgebracht op de woningen.”

Of hij nu wint of niet, voor Serge was ‘Huizenjagers Buitenland’ een fijne ervaring. “Het is de eerste keer dat ik op televisie aan een huizenjacht deelneem. Omdat de opnames een paar keer zijn uitgesteld, hebben we het heel lang geheim moeten houden. Dan is het wel leuk dat de afleveringen eindelijk op televisie komen. Het is ook goede reclame voor ons vastgoedkantoor.”

Razend populair

Wie na de afleveringen ook een appartement aan de Spaanse kust wil kopen, moet wel rekening houden met andere prijzen. “Op een jaar tijd zijn die toch wel met 20.000 à 30.000 euro gestegen. Het aanbod kan de vraag niet meer volgen. In 2021 heb ik de mooiste cijfers uit mijn carrière behaald. De Spaanse costa’s zijn en blijven door hun klimaat enorm populair bij de Belgen. Al investeren ook Scandinaviërs hier bijvoorbeeld in vastgoed. De woningen die momenteel verkocht worden, moeten meestal nog gebouwd worden.”

De finale van Huizenjagers Buitenland is vanavond te bekijken op Play4 om 19.45 uur.

