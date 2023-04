Vanochtend helder weer in Schoten

IN BEELD. Studenten herstellen 1.600 (!) tegeltjes Delfts blauw in ere: “Zo’n groot project gaan we nooit meer meemaken”

De prestigieuze meisjesschool ‘De Dames’ - op z’n Frans uitgesproken - is al even verdwenen en de tijdelijke feestkeet Bar Rodin heeft nu ook plaats gemaakt voor het nieuwe woonproject in de Lange Nieuwstraat. Maar het historisch keukentje met duizendzeshonderd tegels Delfts blauw werd wél nog in ere bewaard. De restauratie was in handen van universiteitsstudenten: “Het is de enige Nederlandstalige opleiding van dit kaliber in België.”