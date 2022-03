Twee terreinen in Schoten chemisch verontreinigd: “Eet geen eieren, groenten of fruit uit eigen tuin”

SchotenHet terrein van de brandweerkazerne en de vroegere site van afvalverwerker Van Gansenwinkel in Schoten blijken vervuild te zijn met de chemisch schadelijke stoffen PFAS. Het lokaal bestuur adviseert voorzorgsmaatregelen in een straal van vijfhonderd meter.

Naar aanleiding van de PFAS-vervuiling aan de 3M-fabriek in Zwijndrecht heeft de Vlaamse overheid mogelijke andere verontreinigde sites onderzocht. Het betreft locaties waar fluorhoudend blusschuim is gebruikt zoals oefenterreinen van de brandweer of plekken waar met dat type een brand geblust werd en om bedrijven waar mogelijk PFAS gebruikt werd in productieprocessen.

Blootstelling beperken

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) heeft in Schoten aan de brandweerkazerne bij de Theofiel van Cauwenberghslei en de site Van Gansenwinkel langs de Sluizenstraat verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. De lokale brandweer heeft op beide locaties in het verleden blusoefeningen gehouden. Het gemeentebestuur gaat een deskundig bodemsaneringsbedrijf aanstellen om de verontreiniging verder in kaart te brengen en om eventuele risico’s voor omwonenden en milieu beter in te schatten.

In afwachting van verder onderzoek worden de bewoners in een straal van 100 rond de onderzochte locaties (donkere cirkels op de kaart) aangeraden de volgende voorzorgsmaatregelen na te leven: eet geen eigenhandig geteelde groenten of zelf geteeld fruit, eet geen eieren van eigen kippen, eet geen zelf geteeld kleinvee, gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin en vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of wegwaait. Bedek losse grond met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of andere dichte begroeiing. Doe hetzelfde met zand- of grondhopen. Gebruik geen grondwater. Was regelmatig de handen, zeker vooraleer je eet.

In een zone tussen 100 en 500 meter rond de site (de woningen en tuinen in de lichtere cirkels op de kaartjes) gelden de volgende voorzorgsmaatregelen: drink geen grondwater uit grondwaterputten, gebruik geen grondwater om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken. Gebruik geen grondwater om uw moestuin te bevochtigen of zwembaden mee te vullen. Gebruik grondwater enkel voor zaken als carwash, toilet doorspoelen, oprit afspuiten of planten water geven. De voorzorgsmaatregelen opgesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid beperken de blootstelling aan PFAS.

Vragen?

Het gemeentebestuur houdt op donderdag 10 maart om 19 uur een digitale vergadering via Teams om eventuele vragen van buurtbewoners te beantwoorden.

Volledig scherm Straal van 100 en 500 meter rond het chemisch verontreinigde terrein van de brandweerkazerne © Gemeente Schoten

Volledig scherm Straal van 100 en 500 meter rond de PFAS-vervuilde site van vroegere afvalwerker Van Gansenwinkel © Gemeente Schoten