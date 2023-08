Twee scholen houden pedagogische studiedag op 1 september: “Verleidelijk om later terug te komen van vakantie als dat tot 300 euro scheelt op vliegticket”

Het zit er op! Bull Machin en Xolo lokken 760.000 toeschou­wers naar Antwerpen: “Een waardig slot van het Reuzenweek­end”

Reuzenhonden Bull Machin en Xolo brachten vrijdag, zaterdag en zondag bijna 760.000 toeschouwers samen in Antwerpen, ondanks het wisselvallige weer. De reusachtige bulldog Bull Machin en zijn vriend, de Mexicaanse naakthond Xolo, verkenden de Antwerpse straten en pleinen en gingen samen en apart op avontuur in de stad. Het magische spektakel sloot zondag aan het Zuidpark af met een race tussen de twee reuzenhonden, die tijdens de slotfinale hoog in de lucht zweefden.