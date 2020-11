Twee schepen botsen frontaal op Albertkanaal

ANTWERPEN William Boeva, Anuna De Wever en Jaouad Alloul spreken tien weken lang over het nieuwe normaal: “Wie bepaalt wat normaal eigenlijk is?”

4 november Performer en theatermaker Jaouad Alloul kruipt tien weken lang op de virtuele planken van Arenberg om het met gasten als William Boeva en Dirk Draulans te hebben over het nieuwe normaal en actuele thema’s als het klimaat en genderspectrum. “Wat is het nieuwe normaal? Waarom is normaal nieuw? En bestaat er dan ook een oud normaal?”