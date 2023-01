Twee broers opgepakt op verdenking van drugsdealen

Antwerpen Wegverzak­king Gasstraat hindert dienstver­le­ning buslijn 30: vijf haltes onbereik­baar tot 22 januari

Bussen van Lijn 30 die van AZ Stuivenberg naar Station Antwerpen Zuid rijdt is gedeeltelijk verhinderd door een wegverzakking. Op het kruispunt van de Gasstraat en de Korte Zavelstraat in de Stuivenbergwijk is een deel van het asfalt doorgebroken, wat volgens de politie te veel hinder veroorzaakt om nog veilig te zijn.

