Tom Van Grieken is voor het eerst papa

Net dezelfde dag verloor Van Grieken (34) zijn grootmoeder. “Terwijl we de ene mochten verwelkomen, moesten we van de andere afscheid nemen. Eén ding is zeker: beiden blijven voor altijd in ons hart”, luidt het in het Facebookbericht.



In mei maakte Schotenaar Van Grieken in een interview met Dag Allemaal bekend dat zijn vrouw in verwachting was en voor oktober was uitgerekend. Van Grieken en Félice traden in september 2019 in intieme kring in het huwelijk.