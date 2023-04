Tijd voor buurtbarbecue? Ladder nodig? Digitaal wijkplatform doet intrede in Schoten

Lichaam gevonden nadat buren alarm slaan bij politie: man (66) vermoede­lijk al enkele dagen overleden

De politie is vanmiddag binnengedrongen in een woning in de Willem Linnigstraat. Daar troffen agenten het stoffelijke overschot van de 66-jarige bewoner aan. Hij was vermoedelijk al enkele dagen overleden. Er loopt een onderzoek naar de doodsoorzaak.