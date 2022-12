STRAFPLEITERS. Topadvocaat Jan De Man (70) over de zaak Reuzegom: “Die jongens voelen zich enorm in de steek gelaten”

Brasschaat 101 kilometer wandelen op 24 uur voor het goede doel: “Dat kleine tikkeltje méér dan Dodentocht”

In 24 uur tijd een afstand van 101 kilometer wandelen in de vrieskou. Aan die loodzware uitdaging wil een gemotiveerde groep twintigers en dertigers zich komend weekend wagen. De inschrijvingen voor het halve of hele traject staan nog voor iedereen open. Je kan ook een stukje mee komen stappen of de benefiettocht sponsoren. De opbrengst van de ‘101KM Warme Kerstmars’ gaat volledig naar To Walk Again van triatleet Marc Herremans.

12 december