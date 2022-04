Sporthal aan Eksterdreef kort geëvacueerd na gasgeur

“Omstreeks 12 uur kregen wij de melding dat een gasdetector in het bewuste pand in alarmmodus was gegaan,” vertelt een woordvoerder van politiezone Schoten. “Op dat moment waren er toch ongeveer 80 kinderen en begeleiders aanwezig in het kader van een sportkamp. Die konden zich gelukkig onmiddellijk in veiligheid brengen in een andere, nabijgelegen sporthal van voetbalclub Simikos.”