Snel en stabiel internet thuis: netwerk van glasvezel op komst naar Schoten

Fiberklaar ontwerpt, bouwt en beheert een open fibernetwerk in Vlaanderen. De ‘Fiber to the Home’-technologie zou een snel en stabiel dataverkeer genereren, wat erg interessant is voor thuiswerken, videoconferenties, gaming, simultaan streamen... Zelf biedt Fiberklaar geen abonnementen aan. De internetproviders maken gebruik van het netwerk om diensten aan te bieden.

“Verregaand enthousiasme”

Een vijfde van de Schotenaren had aangegeven een fiberabonnement te willen nemen bij de deelnemende internetproviders, waartoe in Schoten voorlopig Proximus, Multifiber, RapidXS en edpnet behoren. Die belangstelling was voor Fiberklaar voldoende het open glasvezelnetwerk definitief te laten aanleggen in Schoten. “We zijn blij dat de kaap van twintig procent gehaald is in Schoten. De snelheid waarmee dat gebeurde, bewijst het verregaand enthousiasme. Dat wordt ook aangetoond door de hoeveelheid gerichte vragen en oprechte interesse in de technologie”, aldus Rik Missault, CEO van Fiberklaar.

In eerste fase zou het glasvezelnetwerk uitgerold worden in het oostelijk deel van Schoten met een potentieel van 4.341 huisaansluitingen. De aanleg gebeurt door Circet en gebeurt maximaal in combinatie met andere infrastructuurwerken om eventuele overlast tot een minimum te herleiden. Wie in het aansluitbaar gebied woont, krijgt binnenkort een brief met vrijblijvende mogelijkheden wanneer Fiberklaar langskomt om te kijken hoe hun woning gratis kan aangesloten worden. Wie niet aangaf een fiberabonnement te willen nemen, kan haar woning toch al fiberklaar laten maken om latere infrastructuurwerken te vermijden.