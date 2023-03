Slimme verkeerslichten moeten kruispunt waar Loes (7) verongelukte nog veiliger maken

Ontwerp fietsostra­de langs Saffier­straat goedge­keurd: werken starten in 2024

Ter hoogte van de Saffierstraat in Berchem wordt werk gemaakt van een nieuw deel van fietsostrade F11, die het station van Lier met het Ringfietspad in Antwerpen verbindt. Het Antwerpse stadsbestuur heeft vrijdag het definitieve ontwerp goedgekeurd. Als alles vlot verloopt, kunnen de werken in 2024 starten.