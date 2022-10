Skigebied uit jeugd inspireert Schotense voedingsdeskundige tot nieuwe misdaadroman

SchotenTerwijl haar debuutroman ‘IJskoud vermoord’ zopas in tweede druk gegaan is, presenteert Vivian Helena (38) uit Schoten komend weekend al haar vervolg ‘IJskoud Gedumpt’ op een nieuwe boekenbeurs in Antwerpen. Het misdaadverhaal vol romantiek speelt zich af in een bestaand berglandschap.

Van kindsbeen af was Vivian al verhalen aan het schrijven. Dat is ze later blijven doen uit ontspanning naast haar job als voedingsdeskundige. “Mijn laptop staat vol verhalen. Het vloeit eruit. Toen de kinderen nog klein waren, is het wat naar de achtergrond verschoven. Al heb ik het onlangs weer opgepikt.”

Mysterieuze moorden

Over haar misdaadroman ‘IJskoud Vermoord’ was uitgever StoryLand erg enthousiast. Het boek werd uitgegeven in mei. Daarin trekt Kate naar het skigebied Les Portes du Soleil in Frankrijk om een skikamp te begeleiden. Nog voor dat kan aanvangen, gebeurt een moord. En dat zal niet de enige zijn. Het hoofdpersonage weet niet meer wie ze moet vertrouwen. Ze is weliswaar aangetrokken tot kamergenoot Tristan, al voelt ze ook angst voor hem. Dan breekt een zware sneeuwstorm uit...

De eerste driehonderd exemplaren van haar debuutroman zijn al de deuren uit. Op het succesvol verhaal volgt nu ‘IJskoud Gedumpt’. Kate moet nog trauma’s verwerken, maar wanneer de politiecommissaris haar uitnodigt om het seizoenseinde te vieren, trekt ze met haar vriendin op gratis skivakantie naar Les Portes du Soleil. Daar ontmoet ze ook JP, de zoon van de commissaris. Hij worstelt met een bijzonder verleden. Als er tijdens het feest een jonge vrouw wordt vermoord, neemt Kates vakantie een compleet andere wending.

Met het decor voor de verhalen heeft Vivian een bijzondere band. Ze is er zelf opgegroeid. “Ik heb in mijn kindertijd zes jaar in Zwitserland gewoond. Daar ben ik verknocht geraakt aan de bergen en de sneeuw”, vertelt de schrijfster, die ieder jaar nog gaat skiën in Les Portes du Soleil. “Het is een bekend skioord op de grens van Frankrijk en Zwitserland. De pistes uit de romans bestaan echt. Al spelen de verhalen zich af aan de Franse kant en niet de Zwitserse. Ook het landschap op de covers van de boeken zijn trouwens in de stijl van Les Portes du Soleil”, vertelt Vivian. “Net daarom is er ook veel belangstelling voor een Franse vertaling van mijn boeken. Dat is nog wel een droom.”

Deel drie

Wie ‘IJskoud Gedumpt’ in één ruk uitleest, hoeft niet al te lang te wachten op het slot van de trilogie. “De ruwbouw is al klaar. Al ga ik wellicht wachten tot het najaar van 2023. Die timing is optimaal voor een boek dat zich in de winterse bergen afspeelt”, aldus Vivan.

IJskoud Gedumpt is te verkrijgen voor 19,95 euro via www.vivianhelena.be. De schrijfster signeert op zaterdag 29 oktober ook op het Festival van het Spannende Boek in de Thomas More Hogeschool in de Kronenburgstraat in Antwerpen. Verder signeert ze op vrijdagnamiddag 4 november in de Standaard Boekhandel in Mechelen en ook op het Feest van het Boek in de Standaard Boekhandel in Peer op zaterdag 5 november.

Volledig scherm IJskoud Gedumpt © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.