Sinterklaas trekt in stoet doorheen Schoten

Brasschaat Refter, turnzaal, wijkbib en gang ingericht als noodklas­sen: twee gemeente­scho­len heropenen week na hevige brand

Door de aangestoken brand van vorige week woensdag moeten GIKO Kaart ‘t Veldhoppertje en GILO de Kaart in Brasschaat het voorlopig met elf klaslokalen minder stellen. Met de nodige creativiteit hebben de twee aanpalende gemeentescholen voor voldoende noodklassen in haar eigen gebouwen gezorgd om woensdag te kunnen heropenen. Die zijn gezellig ingericht dankzij geschonken of uitgeleend speelgoed en schoolgerief. “Ik ben heel nieuwsgierig naar mijn nieuwe klas”, zegt de 8-jarige Louis.

13:46