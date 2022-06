Seniorengids gaat in primeur op allereerste Schotense seniorenbeurs

Schoten Huwelijks­ver­jaar­dag om nooit meer te vergeten: Alfons (81) en Denise (83) hertrouwd door eigen kleinzoon

Alfons Van Look (81) en Denise Stout (83) zullen hun diamanten bruiloft niet snel vergeten. Precies zestig jaar nadat zij met elkaar in het huwelijksbootje zijn gestapt, hebben ze hun trouwbelofte hernieuwd. Hun kleinzoon Tommy Van Look, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Schoten, bond voor de gelegenheid de sjerp aan om het gebeuren in goede banen te leiden.

4 juni