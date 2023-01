Secundaire scholen in Brasschaat en Schoten gaan werken met centraal digitaal aanmeldingssysteem

Het principe van ‘wie eerst komt, eerst maalt’ gaat vanaf schooljaar 2023-2024 plaatsmaken voor een digitale tool. Die gaat leerlingen op een objectieve manier beschikbare plaatsen toewijzen. Dat gebeurt op basis van een algoritme dat zich baseert op je voorkeurscholen. Er is geen tijdsdruk. “Voor ouders is digitaal aanmelden veel eenvoudiger en transparanter. Je kan in één beweging meteen ook de school of scholen van je voorkeur aanduiden”, aldus Inez Ven (N-VA), Brasschaats schepen voor Onderwijs.

Alle secundaire scholen in Brasschaat en Schoten doen mee met het systeem. Iedere Brasschaatse en Schotense leerling uit het zesde leerjaar krijgt in de loop van januari een uitgebreide informatiebrochure mee naar huis. Tussen 27 maart vanaf 12 uur en 21 april tot 12 uur kan je via de website https://brasschaat-schoten-so.aanmelden.in aanmelden voor de school of scholen van voorkeur. Ten laatste op 15 mei ontvang je een e-mail met daarin de school die je wordt toegewezen. Daarna kan je vanaf 16 mei officieel inschrijven bij die school. Dat gebeurt altijd op afspraak. De school neemt daarvoor contact op. Inschrijven kan tot 12 juni.

Bekende methode

Voor het centraal aanmeldingssysteem werken de gemeenten Brasschaat en Schoten bewust samen. “Ongeveer een kwart van onze Schotense jeugd gaat in buurgemeente Brasschaat naar school”, weet Iefke Hendrickx (N-VA), schepen voor Jeugd en Onderwijs in Schoten. “Ook heel wat Brasschaatse en Antwerpse leerlingen komen hier in Schoten naar school. Door te werken met een centraal aanmeldingssysteem verbreden we het aanbod. Het wordt een fluitje van een cent om jezelf in te schrijven bij een secundaire school. De lagere scholen in Schoten werken al enkele jaren met een centraal aanmeldingssysteem. Die methode werkt goed. We faciliteren als bestuur dus ook graag het systeem voor onze secundaire scholen.”

Volledig scherm

