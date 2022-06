Schotense studente mag één maand proeven van leven als bedrijfsleider: “Het wordt pittig, maar leerrijk”

Brasschaat Vier winkeldie­ven bij de kraag gevat

Vier twintigers zijn zaterdag gevat bij een poging tot diefstal in de Colruyt op de Leopoldslei in Brasschaat. In hun voertuig werd daarenboven een aanzienlijke hoeveelheid gestolen rookwaar aangetroffen. Uit een huiszoeking bleek dat ze nog meer gepikt hadden.

15 juni