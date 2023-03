Schotens koor geeft dubbel benefietconcert

Eerste babybeurs lokt heleboel (toekomsti­ge) ouders

Dertien plaatselijke ondernemers, die al samenwerken via de goodiebag ‘De Lokale Babybag’, hebben zondag de handen in elkaar geslagen voor een babybeurs. Dat evenement trok heel wat volk naar de feestzaal van brasserie MaNo in Schilde. “We zijn zeer tevreden over de opkomst. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, aldus Greet Rombouts, initiatiefnemer van ‘De Lokale Babybag’ en fulltime fotografe van studio ‘Gracestorys’.