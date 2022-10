Schoten wil regenboogkleuren vaste plek geven in straatbeeld: stem op je favoriet

Via het inspraakplatform kon iedereen ideeën geven. Daaruit heeft de gemeente er vier geselecteerd. Nog in de running is een regenboogbrug aan de Villerslei. Door een spandoek of plaat aan de onderkant van de brug te bevestigen, komen de regenboogkleuren tevoorschijn wanneer de brug openstaat. Ook een regenboogbank voor het gemeentehuis of in het park, regenboogkleuren in het steegje naar parking ‘t Ven of een in regenboogkleuren verpakte fietsenstalling op het Marktplein zijn opties waarop je kan stemmen. Dat kan nog tot en met 31 oktober. Voor de feestelijke inhuldiging van het permanent regenboogmonument mikt de gemeente op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei 2023.