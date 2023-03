Schoten telt 113 (semi-)publieke laadpunten

Aangezien het vermogen van laadpunten erg verschilt, is een ‘laadequivalent’ een uniformere eenheid. Een gewone laadpaal met een beperkt vermogen tot 22 kilowattuur is goed voor één laadequivalent. Tegen 2025 wil de Vlaamse overheid 35.000 publiek toegankelijke laadequivalenten installeren. “Voor Schoten werd de ingeschatte (semi-)publieke laadbehoefte tegen 2025 geraamd op 259 laadequivalenten. Op basis van een grondige analyse werd voor de inplanting van die laadpunten behoefte- en potentieelkaarten voor onze gemeente opgemaakt”, vertelt Walter Brat (N-VA), Schotens schepen voor Duurzaamheid.

Zopas nog twee extra laadpalen

“Burgers kunnen volgens het principe ‘Paal Volgt Wagen’ via de Vlaamse overheid publieke laadpunten aanvragen als ze niet over een eigen laadmogelijkheid beschikken en er zich geen publiek laadpunt in de nabije omgeving bevindt. De eerste twee publieke laadpunten aangevraagd via die procedure werden vorige week geplaatst in Schoten. Wij hebben als gemeente een aantal strategische locaties voor publieke laadpunten doorgegeven. De dienst Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid zal beoordelen of op die locaties een laadpaal zal geplaatst worden.”