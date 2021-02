Schoten hangt vol met eenhoorns voor verongelukte Loes (7)

Schoten ‘Patje’ blikt terug op Big Bro­ther-avon­tuur: “Ik zou het onmiddel­lijk opnieuw doen”

12 februari Het avontuur van Schotenaar Patrick Van Staeyen (59) in het VIER-programma Big Brother is na 24 dagen op zijn einde gelopen. Donderdagavond moest hij het huis verlaten. “Toch wel spijtig, want er was net een rust over mij heen gekomen”, reageert de kandidaat, die niets dan mooie herinneringen overhoudt aan het ‘experiment’.