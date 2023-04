Scheldeprijs doneert 2.000 euro aan Schotense sociale kruidenier

Tsjetsjeen­se maffia perst truckers af: “Vijftig tot honderd euro betalen voor elke rit naar België”

Twee Tsjetsjenen moeten zich in de Antwerpse rechtbank verantwoorden voor het afpersen van Oekraïense truckers. Per rit naar Antwerpen moesten ze 50 tot 100 euro betalen. Wie moeilijk deed, die werd afgedreigd of moest toezien hoe zijn vrachtwagen beschadigd werd.