Retrodancefestival strijkt neer op nieuwe locatie: “Voor het eerst twee podia”

Voorheen vormde het sportpark De Zeurt het decor voor het eendaags retrodancefestival. De laatste editie in 2019 trok 3.500 man. “We wilden toch wel een stap vooruit. En dan zouden we wat moeten uitbreiden. Vandaar ook de nieuwe locatie. Voor het eerst hebben we twee podia. Aan de mainstage worden retrosongs, classics en nineties gedraaid, terwijl aan het Cafeina-podium houseplaten zullen weerklinken. Het thema is trouwens ‘Melody of the Earth’ dit jaar”, vertelt organisator Jarko Peeters (38), geboren en getogen in Schoten.