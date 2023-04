REPORTAGE. Zonnige editie van Scheldeprijs lokt massa supporters: “Heel Schoten komt hier bijeen”

Buurt Osystraat bekomt na zware bomaanslag : “Verzeke­raar dekt ‘oorlogs­scha­de’ niet volledig, is Antwerpen nu officieel een oorlogsge­bied?”

Poetsen. De schade opmeten. Verzekeraars contacteren. Elkaar geruststellen. De bewoners van de Osystraat kunnen twee dagen na de aanslag nog steeds niet geloven dat de drugsoorlog in Antwerpen zo dichtbij is gekomen. Twintig woningen en acht geparkeerde wagens werden beschadigd. De overbuurvrouw is zelfs een slachtoffer van de aanslagen in Zaventem van 2016: “Ik heb door de explosie hier in de straat aan niks anders meer kunnen denken.”