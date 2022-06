REPORTAGE. Kijklustigen aanschouwen start van sloop oude Hoogmolenbrug: “Ik word er wat emotioneel van”

Schoten Circus Barones brengt spektakel in Schoten

Het befaamde Circus Barones heeft haar tenten opgeslagen op het Havenplein langs de Villerslei in Schoten. De artiesten geven vrijdag (18u), zaterdag (15u & 18u) en zondag (11u & 15u) nog een voorstelling van hun show ‘GRANDIOSO’. Die duurt ongeveer twee uur. De prijs voor een plaats in tribune rang 2 bedraagt 15 euro voor kinderen en 20 euro voor volwassenen, voor de tribune rang 1 is dat 20 euro voor kinderen en 25 euro voor volwassenen. Een ticket voor een plek in de loge kost 25 euro voor kinderen en 30 euro voor volwassenen. Meer info & tickets via www.circusbarones.com.

16 juni