Politie zoekt man die 11-jarige probeerde te ontvoeren in Schoten, ook in Lier wordt gezocht naar man die poogde minderjarige te ontvoeren

Politie en gerecht zijn op zoek naar een man die eind juni gepoogd heeft een 11-jarige jongen in een bestelwagen te lokken in Schoten. De feiten speelden zich af op dinsdag 27 juni, tussen 15.30 uur en 16 uur in de namiddag, in de Emiel Blangenoisstraat. Er wordt ook gezocht naar de man die in november vorig jaar een minderjarige probeerde te ontvoeren in Lier. Of de twee feiten met elkaar verbonden zijn, is nog niet duidelijk.

Schoten

De verdachte is volgens de politie een man tussen de 35 en 40 jaar oud, met een licht getinte huidskleur. De man had een bruin/grijze baard en snor en zijn haar was strak naar achter gekamd. Hij had ook een paarse tatoeage in de hals, aan de rechterkant. De verdachte droeg op het moment van de feiten een zwarte vest met rits, en zwarte schoenen. Hij had verder een zwarte zonnebril op met een zwaar montuur.

De bestelwagen die bij de ontvoeringspoging werd gebruikt, was wit en had een opschrift aan de passagierskant. Het voertuig had een dubbele achterdeur en aan de zijkant een schuifdeur.

Lier

Op donderdag 24 november 2022, tussen 14 en 14.40 uur, hebben twee mannen in een grijze bestelwagen in de Kanaalstraat in Lier geprobeerd een minderjarige te ontvoeren. Ter hoogte van de witte brug over de Nete hield de bestelwagen halt, waarop de passagier het voertuig uitstapte en het slachtoffer aansprak. Het slachtoffer wist te ontkomen.

Van de passagier werd een robotfoto gemaakt en het gaat om een man tussen 30 en 40 jaar oud en tussen 1m85 en 1m90 groot. Hij is struis gebouwd en heeft een buikje, heeft bruin, grijzend haar en is kalend. Hij heeft een baard en snor met wat grijze haren. In zijn nek heeft hij een tatoeage met groene en zwarte kleuren. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte werkoverall, veiligheidsschoenen in stof en leer met verfvlekken en een zonnebril. Hij sprak Nederlands met een Antwerps accent.

Wie een van de verdachten herkent of andere informatie heeft over wat er is gebeurd, kan de speurders contacteren via het gratis nummer 0800/30.300 of een tipformulier invullen op de website van de politie. Wie vanuit het buitenland belt, kan terecht op het nummer 00322/554.44.88. Meer informatie vind je hier.

