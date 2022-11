Politie kan inbreker oppakken na tip van alerte bewoners: “De donkere dagen zijn hoogdagen voor inbrekers, alle tips en meldingen welkom”

De feiten dateren van eerder deze week. De politie kreeg op dinsdag 8 november de melding van een inbraak in een woning in de wijk De Zeurt. De bewoners hadden op hun camerabeelden gezien hoe twee onbekende mannen de woning probeerden binnen te dringen. Ze verwittigden meteen de politie. Verschillende interventieploegen van Schoten en Brasschaat snelden ter plaatse, maar de twee verdachten gingen op de loop. De BIN-werking werd opgestart en een speurhond van de federale politie kwam ter plaatse. Na een zoektocht kon de politie een verdachte arresteren. Het ging om een 38 -jarige man. Hij is voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De tweede verdachte kon ontkomen, maar de politie voert een onderzoek.

Alles melden

De politie benadrukt dat de herfst een klassieke periode is dat inbrekers hun slag proberen te slaan. “Daarom werd het actieplan DIW (diefstal in woning) geactiveerd in onze zone”, klinkt het bij de Politie Schoten. “We zetten ons maximaal in om het aantal inbraken te beperken. Elke dag gaan er (anonieme) patrouilles op pad om toezicht te houden in inbraakgevoelige wijken en op regelmatige basis worden extra controleacties gepland om de inbrekers een halt toe te roepen. We vragen de medewerking van de Schotenaar: zie je iets verdachts? Bel 101 zodat de interventieploegen onmiddellijk nazicht kunnen doen. Twijfel niet.