Plots kleurt deze gracht in Schoten paars: “Laat je hond niet van water drinken”

De gemeentelijke milieudienst werd op de hoogte gebracht. Momenteel wordt de situatie verder onderzocht. Er is voorlopig nog geen oorzaak vastgesteld. Al zijn er wel enkele zaken die de gemeente zo goed als zeker kan uitsluiten. Zo is er geen bron gevonden van lozing van chemische stoffen. Er zijn volgens de gemeente in de buurt geen bedrijven gevestigd die zulke stoffen lozen in de gracht. Ook is de paarse kleur wellicht niet veroorzaakt door afvoer uit huizen, aangezien alle woningen in de omgeving aangesloten zijn op de rioleringen. “Er is ter plaatse ook geen stank aanwezig. Mazout of verf zijn daardoor onwaarschijnlijk”, klinkt het nog bij de gemeente. “Vermoedelijk gaat het hier om een verkleuring door bacteriën zoals de zeldzame algensoort Bourgondisch Bloed.”