‘Patje’ blikt terug op Big Brother-avontuur: “Ik zou het onmiddellijk opnieuw doen”

SchotenHet avontuur van Schotenaar Patrick Van Staeyen (59) in het VIER-programma Big Brother is na 24 dagen op zijn einde gelopen. Donderdagavond moest hij het huis verlaten. “Toch wel spijtig, want er was net een rust over mij heen gekomen”, reageert de kandidaat, die niets dan mooie herinneringen overhoudt aan het ‘experiment’.

Hij werd niet gekozen uit één van de vier dozen, maar een aantal dagen later maakte Patrick dan toch zijn intrede in het befaamde huis van Big Brother. Voor de Schotenaren was deze kandidaat geen onbekende. Hij heeft een eigen fietsenwinkel ‘Fietsen Van Staeyen’ op de Rodeborgstraat en kledingwinkel ‘Be Under’ op de Paalstraat. Zoonlief Michael is een topwielrenner. Sinds de binnenkomst van Patrick volgde de hele gemeente de belevenissen van z’n dorpsgenoot op de voet. De trouwe kijkers konden vermijden dat hij al snel uit het spel gekegeld werd: hij haalde het in de nominatiestrijd van Els. Maar tegen Thomas moest hij het onderspit delven. Donderdagavond zwaaiden de bewoners met tranen de nestor van de groep uit.

Patrick, je moest donderdagavond het Big Brother-huis verlaten. Vind je het jammer?

“Toch wel. Al ben ik wel iemand die het anderen graag gunt. Toen ik de eerste keer in de gameroom met Els gebabbeld had, die net als ik genomineerd was, voelde ik me al schuldig dat ik op haar gestemd had. Dat was bij Thomas uiteindelijk ook zo. Hoewel hij meer in beeld is geweest, was het qua stemmen blijkbaar nipt. Dat ik een paar keer de indruk heb gegeven dat ik het niet erg zou vinden om te vertrekken, heeft me denk ik de das omgedaan. Daar heb ik wel veel spijt van.”

Hoe was het afscheid?

“Zeer emotioneel. De bewoners hebben zo hard geweend. Oprechte tranen. Zelfs gasten als Nick en Mike. Het bewijst toch wel dat ik geliefd was in het huis. De vier nominaties heb ik meegekregen. Daarop stonden enkel mooie woorden. Ik had toch wel wat langer willen blijven. Eerder vanwege de fantastische groep dan om te winnen.”

Jij bekeek Big Brother inderdaad eerder als een pauzeknop in het drukke leven, zei je toen je het huis binnenkwam. Heeft je deelname effectief rust gebracht?

“Toen ik in de doos zat, waren er nog heel veel andere dingen die in mijn hoofd speelden. Mijn fietsenwinkel, maar ook de carrière van mijn zoon, wiens profcontract twee dagen voor nieuwjaar was afgezegd. Ik ben toen bewust ‘Leo’ tegen Theo beginnen zeggen. Na tien dagen thuis ben ik dan het programma ingestapt. De eerste dagen had ik toch wel veel zenuwen. Sinds begin deze week heb ik al mijn bezorgdheden een plaats kunnen geven. Er was een rust over mij gekomen. Ik begon meer te genieten van het huis.”

Was Big Brother zoals je het verwacht had?

“Het is beter meegevallen dan ik dacht. We werden daar serieus in de watten gelegd. Leven als een koning. Fantastische bedden, lekker eten, zalig relaxen in de hot tub en sauna. Ik heb echt veel plezier gemaakt. Dat begin ik nu pas te beseffen. Ik mis het huis echt wel.”

Met welke bewoners had je de beste klik?

“Met Nick. Een fantastische kerel. Hij snapte mijn grappen meteen. Toen ik in de live-uitzending verwees naar De Strangers met “ik kan nieverans mijnen draai ni’ vinde”, maar hier lukt het wel, lachte hij direct. Terwijl de rest het niet begreep. Wij moesten vaak maar naar elkaar kijken om een paar minuten neer te gaan van het lachen, omdat we hetzelfde dachten. Die klik is niet te beschrijven. Dat heb ik niet met veel mensen.”

“Maar ook met Mike kwam ik bijzonder goed overeen. Een ongelofelijke kerel. Samen in de zetel overliepen we onze dag. Hij vertelde mij dat hij amper een traan laat, zelfs niet voor vrienden of familie. Toen mijn pasgeboren kleinzoon Ivar op het scherm verscheen, moest hij er wel eentje wegpinken. Als ik kort daarna het huis moest verlaten, had hij weer prijs.”

Voor het eerst grootvader worden en dat vernemen in het Big Brother-huis, dat moet een speciaal gevoel geweest zijn.

“Vlak voor dat nieuws was het één grote miserie in de groep. De sfeer was op een dieptepunt. Het leek alsof niets of niemand dat nog kon rechttrekken. Zelfs Big Brother zat met de handen in het haar. Toen moesten we verzamelen in de woonkamer. We dachten nieuws te krijgen over de nominaties, maar dan verscheen op het scherm ‘Proficiat, Patrick!’. Ik dacht eerst dat ik huismeester was geworden. Maar toen las ik dat ik een kleinzoon gekregen had. Dat moet één van de mooiste momenten uit Big Brother ooit zijn geweest. Het heeft de twaalf verschillende persoonlijkheden in het huis opnieuw samen kunnen brengen. Ongelofelijk. Plus, ik heb nog een receptie kunnen geven met cava en hapjes voor mijn kleinzoon, die ik aan 500.000 kijkers heb kunnen laten zien. Vrijdag heb ik hem al in mijn armen gehad.”

Ongetwijfeld een bijzondere ontmoeting. Hoe voelt dat, zo terug in de normale wereld?

“Na de eerste stap uit het Big Brother-huis begon het door te dringen hoeveel pret ik heb beleefd. Het deed met toch meer zeer dan dat ik dacht. Want dan besef je pas dat al die momenten nooit meer terugkomen. Achteraf kom je te weten je hoe mijn kinderen, vrienden en heel Schoten heeft meegeleefd. Hoeveel mensen ik een plezier heb gedaan door deel te nemen. Velen hebben zich gestoord aan mijn dialect, anderen hebben er dan weer van genoten. Deze nacht was ik om 2 uur thuis. De morgen erop heb ik de fietsenwinkel opnieuw open gedaan. Ik heb al heel veel positieve reacties gekregen over mijn deelname.”

Het lijkt een prachtige ervaring te zijn geweest. Heb je je aan niets of niemand geërgerd dan?

“Goh. Er bleef wel eens wat afwas staan. Sommigen irriteerden zich daaraan. Maar ik ruimde dat gewoon op als ik dat zag. Met alle bewoners kon ik het goed vinden. De discussie aan de hot tub met Jerrel? Dat was niet echt een ruzie, ik wilde gewoon iets duidelijk maken door luid te spreken. Dat is ook bijgelegd. Ik heb geen problemen met hem. Voor hem was ik trouwens één van zijn vertrouwenspersonen.”

Je hebt alle bewoners - de ene al beter dan de andere - leren kennen. Wie denk je dat zal winnen?

“Er is een groot verschil tussen denken en hopen. Ik denk dat diegene gaat winnen die het meest in beeld gebracht wordt, maar ik hoop dat Nick zal winnen. Of Zoey. Zij is een stille kracht. Van de Nederlanders wens ik het Mike dan weer het meest toe.”

Zou je opnieuw deelnemen nu je op de hele rit terugkijkt?

“Direct. Onmiddellijk. Voor de volle honderd procent. Ik zou niets veranderen aan mijn spel. Ik speelde sowieso al geen spel, ik was gewoon mezelf. Mijn dialect zou ik ook niet aanpassen. Wat ik wel anders zou doen, is dat ik nog meer zou genieten van het huis.”

