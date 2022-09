Park Vordenstein wederom bekroond met Green Flag Award: “Erkentelijkheid voor al ons werk”

SchotenDe Green Flag Awards zijn dinsdagmorgen uitgereikt in Park Vordenstein in Schoten, die voor de vierde keer op rij het internationaal duurzaamheidslabel in de wacht sleepte. Ook zeven andere parken uit de provincie Antwerpen mochten opnieuw de groene vlag in ontvangst nemen.

De Britse milieuvereniging Keep Britain Tidy lanceerde in 1996 de Green Flag Award. Om die te winnen moeten parken en groendomeinen aan brede kwaliteitseisen voldoen. Het aantal genomineerde parken breidde internationaal uit. Voor ons land, waar GoodPlanet Belgium de award beheert, was het wachten tot 2018. De primeur was voor het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne.

Die parel mag haar groene vlag minstens nog een jaar gehesen houden, net als de meer dan 2.000 andere duurzame parken over de hele wereld, die eveneens de Green Flag Award 2022 kregen. Naast het Rivierenhof werd nog een resem parken en groendomeinen in het beheer van de provincie Antwerpen erkend: het Vrieselhof in Ranst, de Kesselse Heide in Nijlen, het Vrijbroekpark in Mechelen, de Averegten in Heist-op-den-Berg en het Prinsenpark in Retie. Ook het Nachtegalenpark, dat het District Antwerpen beheert, kreeg het label. “De award is een beloning en erkenning voor inspanningen die deze parken leveren. Ze scoren goed op vlak van duurzaam beheer en klimaataanpassing, maar ook qua toegankelijkheid, vrijwilligerswerking, veiligheid en biodiversiteit kregen ze een positieve beoordeling van de professionele jury”, klinkt het bij GoodPlanet Belgium. “Ze mochten daarnaast rekenen op heel wat nuttige feedback.”

Vele Green Flag Awards voor de parken in beheer van Provincie Antwerpen

Bijzondere mix

Voor het vierde jaar op rij kreeg Park Vordenstein de Green Flag Award. “Het park heeft een ongelofelijk mooie oranjerie en ook een sterke vrijwilligerswerking. Een sterke bezigheid met het behoud van dood hout in het park is bijvoorbeeld eveneens een pluspunt”, aldus Anna Leonard van GoodPlanet Belgium. “Ik ben enorm in mijn nopjes dat we een vierde vlag krijgen. De award is een duidelijke erkentelijkheid voor al het werk van beheerder Agentschap Natuur en Bos én de grote groep vrijwilligers”, reageert Wouter Huygens, boswachter van Park Vordenstein voor Agentschap Natuur en Bos.

De oranjerie is één van de vele troeven waarover Park Vordenstein beschikt

Door de grootte van 110 hectare hebben zij hun handen vol met het oud kasteelpark. Al die moeite werpt haar vruchten af, want de groene oase van rust is een geliefde plek voor wandelaars en joggers. “Wat het Park Vordenstein volgens mij zo speciaal maakt, is de mix van tuinen, landschapspark en bos. Marters, vossen en reeën zijn hier terug te vinden. Een bijzonder dier is de ‘Phegeavlinder’ of ‘melkdrupje’. Die valt hier en in het Peerdsbos elk jaar te bezichtigen, maar is elders in de streek dan weer heel speciaal.”

Aanstekelijk

Het rijtje van Belgische parken met een Green Flag Award blijft ongewijzigd. Ze bevinden zich allemaal in de provincie Antwerpen. “De kracht van Green Flag zit in wisselwerking en uitwisseling van ideeën. Zo zorgt de jury steeds voor tips en een frisse blik. Het onderlinge netwerk is daarenboven erg sterk. Wellicht hebben de parken elkaar aangestoken om ook die award te willen halen”, verklaart Wouter Verhasselt, projectmanager van Green Flag Award Belgium. “We gaan komend jaar meer inzetten op nieuwe parken, waarbij we wellicht ook uit de provincie Antwerpen zullen treden. Daarnaast starten we in 2023 een nieuwe opleiding voor juryleden in België.”

Park Vordenstein

