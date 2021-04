Papa van overleden Loes (7) wil cd maken als eerbetoon én uit dankbaarheid: “Muziek biedt troost en is een uiting van emoties”

Schoten Fleurige bloemeneen­hoorn voor Loes (7) verrijst aan kerk

3 maart Aan de Sint-Cordulakerk in Schoten ligt op het grasplein een kleurrijk bloementapijt in de vorm van een eenhoorn. Zo willen de medeburgers hun medeleven betuigen aan de familie van Loes de Laat (7), die donderdagmorgen in de kerk afscheid neemt van het verongelukte meisje.