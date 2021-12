Papa Loes over pakkende videoclip bij nummer ‘Eenhoorn’: “Het is mooi dat beeld en muziek kunnen beroeren”

ANTWERPEN Met Jumbo City nieuwe supermarkt in hartje Antwerpen: “Voor dagelijkse inkopen of voor snelle boodschap onderweg”

Er waren al vijf filialen van de Nederlandse supermarktketen Jumbo gevestigd in Antwerpen en nog eens elf meer in de rest van het land maar woensdag werd de allereerste Jumbo City in België geopend. City is de lokale variant van Jumbo, vergelijkbaar met Proxy voor Delhaize of Expres voor Carrefour.

