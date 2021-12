Ouders brengen pakkend eerbetoon aan Loesje: meisje lijkt springlevend in videoclip ‘Eenhoorn’

Kort na het overlijden van zijn dochtertje voelde saxofonist André al een drang om zijn emoties om te zetten in muziek. Zo ontstond het idee voor een tastbare cd. Hij kreeg meteen hulp van zijn band. Ook Schotens singer-songwriter en muzikant Jean Bosco Safari en Schotens actrice Ruth Beeckmans wilden meewerken. Daarnaast zetten Marijn Devalck en Koen Wauters hun schouders onder het prachtig project. Het centrale nummer van het album luidt ‘Eenhoorn’, wat verwijst naar het kleurrijke fabeldier waar Loesje zo gek op was. De single werd geschreven door Schotens columnist Guillame Van der Stighelen en Jean Bosco Safari, die samen met Koen Wauters het lied zingt. Ruth Beeckmans en eenentwintig van Loes’ klasgenootjes uit het derde leerjaar van de Burgemeester Marnixschool zijn in het achtergrondkoor te horen. “Net als mijn vrouw Nathalie en ik”, aldus André. De band ‘Loes’ zorgt voor het instrumentale aspect.

Volledig scherm Koen Wauters en Jean Bosco Safari in de videoclip © André de Laat/Filip Huygens

Emotioneel, maar niet dramatisch

Het nummer zelf werd eerder al opgenomen in SputnikStudio in Schoten. Deze week was het tijd voor de videoclip. Die maakte André samen met documentairemaker Filip Huygens, die al dikwijls op reportage trok met Rudi Vranckx. “Dit liedje verdiende een videoclip. Als je muziek en beeld samenbrengt, dan wordt één plus één drie”, legt André uit. Jean Bosco Safari en Koen Wauters kwamen dinsdag nog eens samen. De beelden van de twee zangers worden afgewisseld met Loes’ klasgenootjes op de speelplaats. Ze dragen eenhoorns. De kinderen krijten Loes haar naam met een hartje errond. Ook Loes zelf dartelt rond in de videoclip: al dansend in een roze tutu en schaterlachend op de wip samen met haar zusje Ella. “We wilden de kindjes die meezingen en ook Loes graag in beeld brengen. Het is emotioneel, maar niet te dramatisch. Heel naturel. Eerlijk. Zonder spots of schmink. Koen Wauters staat daar als zijn eigen persoonlijkheid”, zegt de papa. Welke gevoelens de ouders krijgen als ze Loesje in de clip zien? “Natuurlijk komt dat binnen bij ons. Maar dat is goed. Het is mooi dat beeld en muziek kunnen beroeren.”

Volledig scherm Loes schaterlacht op de wip met Ella © André de Laat/Filip Huygens

Quote Van de kwaliteit zijn we toch wel verrast. Alles is heel professio­neel. Als we iets deden voor Loes, moest het dan ook goed zijn André , Papa van Loes

De officiële voorstelling van het album is op 18 december in cultuurcentrum De Kaekelaar in Schoten. Zowel op de middagsessie als avondsessie kan maximaal 200 man aanwezig zijn. Daar zal ‘Voor Loes’ live gebracht worden. Je kan dat ook op livestream volgen. De cd zelf is bijna klaar. “Hij moet dringend naar de perserij. Het zal wat later zijn dan gehoopt, maar de cd komt er sowieso, wellicht in het eerste kwartaal van volgend jaar. We gaan er 1.000 laten persen. Iedereen kan de cd gratis bestellen. Momenteel zijn er al 500 à 600 gereserveerd. Als die allemaal verdeeld zijn, komt het album ook online”, verklapt André. “Het is wel een opluchting dat het gelukt is om te doen wat we wilden doen: emoties omzetten in muziek. Van de kwaliteit zijn we zelf toch wel verrast. Niet dat we niet in onszelf geloven, maar alles is heel professioneel: het grafisch werk, de opnames, de mastering. Als we iets deden voor Loes, moest het dan ook goed zijn.”

Papa getuigt over verlies

Voor de ouders van Loes is het morgen een bijzondere dag, want dan is het WereldLichtjesDag. Wereldwijd worden om 19 uur kaarsjes aangestoken ter herdenking van overleden kinderen. De verschillende huizenvandeMens uit de provincie Antwerpen organiseren een speciale livestream om 18.30 uur. Daarin nemen onder meer Warre Borgmans en Jean Bosco Safari het woord. André getuigt daarin over zijn verlies. Dat doet ook Guillame Van der Stighelen, die meeschreef aan ‘Eenhoorn’. Zijn zoon Mattias overleed in 2011 op 21-jarige leeftijd. Om 19 uur worden er lichtjes ontstoken.

Meer info over het album en de cd-voorstelling op www.voorloes.be.

Volledig scherm Een beeld uit de videoclip © André de Laat/Filip Huygens