Oldtimertreffen kan weer weer plaatsvinden na coronapauze

Brasschaat 15.000 feestneu­zen uit de bol op ‘The Day Before Tomorrow’: “Perfecte afsluiter van zomervakan­tie”

Op een stampvol kasteelpark mochten De Jeugd van Tegenwoordig, Regi & co zaterdag hun schijven en beats afvuren tijdens The Day Before Tomorrow in Brasschaat. Het festival trok weer opvallend veel piepjong volk. Zelfs twee zusjes van zeven en negen jaar haalden hun dansbenen boven. “Jong geleerd is oud gedaan”, knipoogt hun papa Mike Bernaerts uit Ekeren.

28 augustus