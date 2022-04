Nieuwsgierige luisteraars nemen cd ‘voor Loes’ in ontvangst: “Aan elk liedje hangt een betekenis vast”

In februari van vorig jaar kwam Loesje om het leven bij een tragisch verkeersongeval toen ze met haar mama, oudere zus en broertje op weg was naar school met de fiets. Het verdriet wilde haar vader André al snel omzetten in een muzikaal project, waarvoor de saxofonist op de hulp van onder meer Jean-Bosco Safari, Marijn Devalck, Ruth Beeckman en Koen Wauters kon rekenen.

Wie is Loesje

Dat mondde uit in een cd met elf nummers. In verschillende daarvan is André al zingend of met saxofoon te horen. Het centraal nummer vormt het nieuwe liedje ‘Eenhoorn’, het fabeldier waar Loes verzot op was. Daarin zingen ook de mama, broer, zus en klasgenootjes van Loes mee. “De cd omvat nieuwe liedjes, covers en bestaande liedjes. Het is een mix van Nederlands, Engels, Italiaans en ook instrumentaal.”

“Een van de nummers is Loes Blues door mijn jarenlange vriend Ian Siegal, waar ik vroeger mee op tour ging. We hebben verder een cover gemaakt van het nummer ‘Wie is Loesje’ van de Ramblers uit 1939. ‘Wie is Loesje, wie is toch dat snoesje, Loesje is het meisje van de drummer van de band’, klinkt dat. De peter van Loes, Dennis, is ook de drummer van de band. Ze was dol op hem. Zo hangt aan elk liedje wel een betekenis vast. Ik vind ze allemaal bijzonder op hun eigen manier. ‘And I Love You So’ van Don McLean was dan weer de openingsdans van onze trouw en ook het nummer waarop ons Loes de kerk is ingedragen. En Cryin’ Time Again van Teddy Morgan was het lievelingsliedje van ons Loes. Iedereen die eraan meegewerkt heeft, is heel tevreden over het resultaat.”

Roze cover met eenhoorn

De cd zit niet zomaar in een hoesje. Bij het parelwerk hoort een boekje met foto’s en anekdotes, uiteraard met een roze voorpagina en een eenhoorn erop. Duizend exemplaren van de cd werden geperst. Iedereen kon een gratis exemplaar bestellen, want een crowdfunding dekte de kosten. De ongeveer 750 bestelde cd’s werden zondag bedeeld in het Vaarttheater in Schoten. “De eerste reacties zijn heel positief. Iedereen vindt het een mooi geheel”, zegt André. “Muziek zorgt in dit verhaal voor verbinding. Het doet wat met een mens. Of de cd bij ons thuis vaak opstaat? Af en toe, maar vooral in de auto. Zowel Nathalie en ik als onze kinderen kennen de muziek. Hopelijk kunnen ook anderen er even goed van genieten.”

Niet iedereen kon zondag zijn cd al komen ophalen. André bekijkt nog hoe de overige exemplaren tot bij de bestellers geraakt, eventueel via een tweede ophaalmoment. Binnenkort zal ‘voor Loes’ ook online beschikbaar zijn via www.voorloes.be.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Papa André overhandigt een cd-boekje © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Zondag was er een ophaalmoment voor wie de cd besteld had © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De cd’s konden zondag opgehaald worden in het Vaarttheater in Schoten © Klaas De Scheirder