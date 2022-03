Nieuwe markt op wijk Deuzeld oogst lof, maar ook kritiek: “Onze zondagsrust eraan”

SchotenDe wijk Deuzeld in Schoten krijgt vanaf 3 april een wekelijkse markt op zondag vlakbij het lokaal dienstencentrum Cogelshof. Zo wil het gemeentebestuur een antwoord bieden op de vraag naar plaatselijke winkelgelegenheid. Al stoot dat toch op verzet van enkele omwonenden. “Er is ons nooit gevraagd wat wij van de markt vinden”, hekelen Leila Geirnaert (41) en Hélène Engelen (67).

Al een tijdlang zit wijk Deuzeld zonder bakker of slager. “Omdat die basisvoorzieningen er niet meer zijn, kregen we vanuit de buurt de vraag of het niet leuk zou zijn een kleinschalige markt te organiseren. Dan zouden de omwonenden hier hun boodschappen kunnen gaan doen”, vertelt Véronique d’Exelle (N-VA), schepen voor Lokale Economie. “Er is dan een werkgroep opgericht met onder meer de gemeente, de dienst der werken, de buurt en de politie. Verschillende locaties zoals aan de Heilig Hartkerk en de Stanislas Meeuslei zijn besproken, maar er is gekozen voor de Voorschotenlaan tussen de Deuzeldlaan en de Plutostraat. Deze locatie tussen het dienstencentrum en het park Cogelshof zou het minste overlast betekenen voor de buurt. We moeten daar ook het minste parkeerplaatsen opofferen.”

Parkeerplaatsen voor mindervaliden ingenomen

Iedere zondag tussen 8 uur en 12.30 uur komen aan de zijde van het park maximaal tien kramen te staan: acht voedingskramen met broodwaren, hamburgers, vis, fruit, groenten, olijven, noten..., één bloemenkraam en één textielkraam. Vanaf 6 uur mogen de marktkramers beginnen opstellen. Er geldt vanaf dan een parkeerverbod tussen de Deuzeldlaan en de Plutostraat. Alle gemeenteraadsleden waren daar einde februari voor te vinden, met uitzondering van Kurt Vermeiren (Vooruit), die zich onthield. “Los van het feit of die markt wel opportuun is, worden alle andersvalideplaatsen aan het dienstencentrum ingenomen”, beargumenteert hij. “Ook onze raad voor personen met een handicap heeft ook haar fiat gegeven”, repliceert d’Exelle. “Op 117 meter van het dienstencentrum op de hoek van de Voorschotenlaan en de Marsstraat zijn nog twee andersvalideplaatsen.”

Geen nood

Eenzelfde bedenking hebben Leila en Hélène, die allebei vlak tegenover de nieuwe marktplek wonen. “Na twee jaar corona kunnen die senioren eindelijk weer gerust komen eten en dansen in het dienstencentrum. Het staat hier zondag al vol auto’s. En nu zou een markt die zes andersvalideparkeerplaatsen en ook nog andere plekken gaan innemen? Een markt waar trouwens geen nood aan is, want op een paar honderd meter bevindt zich de Carrefour op de Deuzeldlaan en bakkerij Theunis in Merksem”, zeggen ze. “Ik heb vier kinderen die aan de straatkant slapen. Vanaf 6 uur ‘s morgens mogen er al marktkramen opgesteld worden. Onze zondagsrust is eraan”, betreurt Leila.

“En wat met onze veiligheid? De kant van de Deuzeldlaan is afgesloten door paaltjes. De zijde van de Plutostraat is niet toegankelijk door de markt. Bij een brand zoals ik dertig jaar geleden heb gehad, zitten wij als ratten in een val”, voegt Hélène er nog aan toe. De bevoegde schepen benadrukt dat de veiligheidsdiensten betrokken zijn bij de plannen en ook toegang behouden.

De twee dames voelen zich voor een voldongen feit gesteld. “Wij zijn niet gehoord door de gemeente”, zeggen ze. “Via een brief in de bus hebben we laten weten dat we een markt gaan organiseren. Als er nog vragen zijn, kunnen we dat toelichten”, repliceert d’Exelle. “In de werkgroep zaten ook wijkbewoners, al klopt het dat we niet iedereen bevraagd hebben. Maar je gaat altijd wel tegenstanders hebben als je iets nieuws introduceert.”

Ontmoetingsplaats

De petitie met ongeveer 35 handtekeningen van buurtbewoners en ook bezoekers van het dienstencentrum lijkt weinig te zullen uithalen. “We gaan het Cogelshof ook bij de markt betrekken. Het moet een echte ontmoetingsplaats worden. We krijgen trouwens ook heel veel positieve reacties uit de buurt. Daarom zijn we er ook van overtuigd dat we de juiste beslissing hebben genomen”, besluit d’Exelle.

Volledig scherm Leila en Hélène met op de achtergrond het lokaal dienstencentrum © emz

Volledig scherm Zowel Leila als Hélène bewoont een flat in de woningen op de Voorschotenlaan, waar vanaf 3 april een zondagmarkt komt © emz

Volledig scherm Lokaal dienstencentrum Cogelshof © emz

Volledig scherm Deze mindervalideparkeerplaatsen worden ingenomen door de zondagmarkt © emz

Volledig scherm Ook deze twee mindervalideparkeerplaatsen worden ingenomen door de markt © emz

Volledig scherm Zondagse drukte in de Voorschotenlaan © emz