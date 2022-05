Nieuwe Hoogmolenbrug opent over maand

De oude Hoogmolenbrug wordt op 13 juni afgesloten voor alle verkeer om de afbraakwerken voor te bereiden. Het bruggedeelte boven het water wordt op 18 en 19 juni verwijderd. Het bruggengedeelte boven de Metropoolstraat verdwijnt tussen 20 en 24 juni. Fietsers en wandelaars kunnen vanaf 13 juni over de nieuwe brug het kanaal oversteken. Via de nieuwe fietsverbinding kunnen ze naar de Papenaardekenstraat rijden, die zopas is heraangelegd en nu een fietsstraat is. Voor auto- en vrachtverkeer is er tijdelijk geen doorgang over het kanaal mogelijk. Automobilisten kunnen van 13 tot 24 juni enkel via de Houtlaan of de Deurnsebaan via de Brug van den Azijn het Albertkanaal oversteken. De Albertkanaalbaan is opnieuw open in beide richtingen. De Braamstraat is doodlopend net voorbij de Papenaardekenstraat. De Sluizenstraat is enkelrichting van de Villerslei richting de Geuzenveldstraat. In de Geuzenveldstraat geldt eenrichtingsverkeer van de Sluizenstraat richting de Akkerlaan.