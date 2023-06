NET OPEN. Oranjerie in Park Vordenstein herbergt nieuwe bistro: “Niet alleen biobieren, maar ook biologische fruitsappen, wijnen en cava”

Na affaire-Borealis: meldingen over mensenhan­del blijven stijgen

In het zog van de affaire Borealis, die vorige zomer losbarstte na vermeende uitbuiting in de bouwsector, blijft het aantal meldingen over mensenhandel toenemen. Dat meldt Apache en wordt bevestigd door Jan Buelens, de advocaat van de slachtoffers in de zaak Borealis.