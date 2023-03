Na meer dan 36.000 metingen gaat Schoten 89 ‘probleemvuilnisbakken’ aanpakken

Een jaar lang heeft de technische ploeg van de gemeente Schoten informatie verzameld over de 530 publieke vuilnisbakken op het grondgebied. Na een grondige analyse van de resultaten is besloten dat 89 probleemvuilnisbakken een maatregel vereisen.

Schoten werd door ‘Mooimakers’ geselecteerd voor een begeleidingstraject om zwerfvuil en sluikstort efficiënt aan te pakken. De gemeente mag drie jaar lang rekenen op jaarlijks 50.000 euro. Daarmee heeft werkgroep ‘Schoon Schoten’ een vuilnisbakkenplan uitgewerkt. De technische ploeg van de gemeente, die dagelijks ongeveer 150 publieke vuilnisbakken ledigt, heeft iedere vuilbak een chip gegeven met een uniek nummer. De dienst verzamelde een jaar lang belangrijke informatie: waar de vuilnisbakken staan (ook het type locatie: bushalte, openbare speelplaats, speeltuin begraafplaats...), welke capaciteit ze hebben, wat de grootte is van de opening om vuilnis erin te werpen en wat de vullingsgraad is (leeg, halfvol, vol of overvol). Ze noteerden ook de frequentie van lediging en de toestand van de vuilbak (vuil of beschadigd).

De arbeiders registreerden ook of er in of rond de vuilnisbak gesluikstort was. Als bijvoorbeeld gedumpt huisvuil gedetecteerd werd, gingen de gemeenschapswachten op zoek naar de daders. Er werden 97 processen-verbaal opgesteld. Het kwam tot 79 effectieve boetes tussen 50 en 350 euro, met een gemiddelde van 118,86 euro.

Quote Of we niet vrezen dat dat juist zal leiden tot meer zwerfvuil? In andere steden die hun vuilbakken­plan al uitrolden, blijkt dat niet zo te zijn. Walter Brat, Milieuschepen

Hondenpoepzuilen

Op een jaar tijd werden maar liefst 36.420 metingen gedaan. Met die schat aan data gingen de milieudienst en Mooimakers aan de slag. Uit een grondige analyse bleek dat er 112 probleemvuilnisbakken zijn. Kapotte vuilbakken worden hersteld, vuile exemplaren krijgen een poetsbeurt. Er werd geoordeeld dat het nodig was om bij 89 daarvan een maatregel in te voeren. Bij dertien wordt de frequentie van lediging of de capaciteit aangepast. Tien vuilbakken worden vervangen door een zuil louter bedoeld voor zakjes gevuld met hondenpoep. Op zes locaties zal de gemeente extra sensibiliseren en handhaven. Twee vuilbakken worden verplaatst.

Bovendien zullen 58 vuilbakken verdwijnen. “Of we niet vrezen dat dat juist zal leiden tot meer zwerfvuil? In andere steden die hun vuilbakkenplan al uitrolden, blijkt dat niet zo te zijn. Mooimakers kon ons uit ervaring vertellen dat er een duidelijke afname van sluikstort is. We zullen de komende maanden blijven evalueren en bijsturen waar nodig”, besluit milieuschepen Walter Brat (N-VA).

