N-VA maakt Schotens burgemeester jaar peter van leeuw voor 50ste verjaardag

TV STREAMING­TIP. ‘Burn-out voor beginners’: het kan altijd erger op de werkvloer

Een baas die je het bloed vanonder de nagels haalt? Collega’s die niet doen wat van hen verwacht wordt? Een veel te hoge werkdruk? Vaak lijkt het alsof je in je eigen persoonlijke hel terecht kwam. Al kan het altijd erger, als we de Aalsterse komiek Arnout Van den Bossche mogen geloven. In zijn zaalvoorstelling ‘Burn-out voor Beginners’ maak je kennis met Arnouts verleden op de werkvloer - waar hij naar eigen zeggen ‘meer komedie moest spelen dan op het podium’.