Meer dan 8.000 handtekeningen voor veiliger kruispunt Horstebaan: “Dit is een héél krachtig signaal”

SchotenDe inwoners van Schoten hebben een meer dan duidelijk signaal gegeven aan het gemeentebestuur van Schoten om het kruispunt van de Horstebaan en de Amerlolaan aan te pakken. Bijna 10.000 handtekeningen waarvan 8.070 unieke. Burgemeester Maarten De Veuster liet duidelijk verstaan dat het signaal niet genegeerd kan worden. “Er zijn geen taboes: we moeten álles bekijken wat er mogelijk is en we kijken ook terug waarom er meer dan tien jaar geleden bij de heraanleg bepaalde beslissingen zijn genomen”, zegt de burgervader.

Het ongeval met de 7-jarige Loes de Laat bracht eind februari heel wat te weeg in de Schotense gemeenschap. Het leed voor de familie was niet te overzien, maar het leek wel of heel Schoten in haar ziel was geraakt. Dat werd nog maar eens duidelijk toen Carine Matheussen dinsdagavond de petitie voor een veilig kruispunt aan burgemeester Maarten De Veuster kwam overhandigen. Meer dan 8.000 unieke handtekeningen. “Dit is meer dan ik verwacht had", zegt Carine. “Een teken dat inderdaad heel onze gemeente zich betrokken voelt. Wij hadden absoluut niet de bedoeling om met een stok te slaan naar iemand. We wilden gewoon een signaal geven aan de gemeente: bekijk dit alsjeblieft. Doe er iets aan.”

Volledig scherm Het graffitiwerk van Jeugdhuis Kaddish en Chiro Terdonck, waar Loes lid van was, herdenkt het tragisch ongeval van het meisje. De knuffels, tekeningen en vele bloemen zijn er onlangs weggehaald © emz

Geen taboes

Maarten De Veuster had zelf aangedrongen om de petitie te krijgen nog voor eind april omdat dan een belangrijke commissie mobiliteit op de agenda staat waarop het kruispunt besproken zal worden. “We willen tegen dan graag een concreet dossier met eventuele maatregelen/ingrepen die gedaan kunnen worden", zegt De Veuster. “Voor die datum willen we ook nog een gesprek met de ouders. We willen hen hier écht in horen. Wat mij betreft zijn er ook géén taboes. We moeten echt alles bekijken wat er mogelijk is. Onze dienst mobiliteit, de politie, deskundigen: allemaal zijn ze het aan het bekijken. We gaan ook het dossier van de heraanleg zo'n tien jaar geleden nog eens volledig bekijken. We willen zicht krijgen waarom er destijds bepaalde beslissingen zijn genomen. Waarom andere punten wel meer beveiligd zijn geweest en die aan de Amerlolaan niet. De politie gaat ook na hoe de drukte op die baan is toegenomen bijvoorbeeld.”

Geen timing

Concrete maatregelen kan en wil de burgemeester op dit moment niet geven. “Een duidelijkere oversteekplaats? Verkeerslichten? Een middeneiland ? Moeten we de snelheid verlagen? Een wachtstrook voor fietsers? Moet die haag weg ? Het zijn maar enkele zaken die al geopperd zijn”, zegt De Veuster. “Feit is dat de petitie een héél krachtig signaal is dat we politiek gezien niet zomaar naast ons gaan neerleggen. Maar vastpinnen op een timing is gevaarlijk. Dat zal afhankelijk zijn van de maatregelen die voorgesteld worden. De ene zal al sneller uit te voeren zijn dan de andere. We moeten er ook rekening mee houden dat de familie er - dat is toch ons aanvoelen - een soort van herdenkingsmonument/plaatsje wil. Maar vast staat dat er méér dan een ingreep zal gebeuren. Het zullen voorstellen gaan die gedragen worden door zowat iedereen. Het voordeel - als ik dat woord mag gebruiken - is dat het een gemeenteweg is en dat het dan toch altijd net iets sneller kan gaan.”