Man gijzelt gezin in Schoten: speciale eenheden kunnen situatie ontmijnen

In de Hendrik Geertsstraat in Schoten heeft in de nacht van zondag op maandag een gijzeling plaatsgevonden. Een man zou zijn gezin urenlang vast hebben gehouden in hun woning. Even werd er ook gevreesd voor een explosie. De speciale interventie-eenheden konden de situatie ontmijnen.