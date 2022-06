Makelaar van Schotens vastgoedkantoor wint trofee van ‘Huizenjagers Buitenland’ aan Spaanse costa’s

SchotenSerge Claes (32) van Schotens vastgoedkantoor ‘UNIQ Estates’ heeft deze week de titel van beste huizenjager in de wacht gesleept in het Play4-programma ‘Huizenjagers Buitenland’. Voor zijn uitgezochte woningen aan de Spaanse kust kreeg hij in totaal de beste scores van de kandidaat-kopers.

Samen met Stijn Herbosch (31) uit Schoten heeft Serge Claes - die uit Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) afkomstig is en momenteel in Zuid-Spanje woont - twee jaar geleden ‘UNIQ Estates’ opgestart. De focus ligt op Belgen die vastgoed willen kopen aan de Spaanse kust. Zowel in Schoten als aan de Costa Blanca heeft het vastgoedbedrijf een vestiging. Dat laatste kantoor wordt bemand door Claes. Door die expertise was hij als vastgoedmakelaar geknipt voor de etappe van ‘Huizenjagers Buitenland’ aan de costa’s van Spanje.

Feest losgebarsten

Van de drie huizenjagers werd het deze week een hevige strijd tussen Claes en zijn Oost-Vlaamse conculega Kim Couckuyt. Op de derde dag stonden de twee ex aequo. Uiteindelijk eindigde de man van ‘UNIQ Estates’ in de slotaflevering donderdagavond met één punt voorsprong. “Omdat alles al opgenomen is in de zomer van 2021, heb ik het heel lang moeten verzwijgen. We hebben het met een man of vijftien thuis gekeken. Op mijn vrouw en ouders na wist niemand dat ik zou winnen. Het feest is hier losgebarsten”, zegt Serge vanuit Spanje.

Volledig scherm Serge (rechts) met conculega's Alain en Kim © RV

Vruchten plukken van deelname

De originele trofee komt in Schoten te staan, terwijl in het Spaans kantoor een kopie zal pronken. Geboden op de geselecteerde woonsten werd er niet. “De kandidaat-kopers moesten dat ook vrij snel beslissen. Normaal bezichtigen wij ook meerdere panden op verschillende dagen. Nu konden we er maar eentje tonen. Al gaat de deelname aan het programma ons zeker wat aankopen opleveren. In de laatste vijf minuten van de aflevering was er zeventig man op onze website geweest. We hadden na de aflevering van woensdag al vijf boekingen bij ons op kantoor donderdag. Er is ook al gevraagd naar inspectiereizen naar Spanje.”

Volledig scherm Serge Claes heeft deze week 'Huizenjagers Buitenland' gewonnen © UNIQ Estates

